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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Задържаха под стража разпространител на дрога

11 юни 2019 16:00, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 48
Окръжна прокуратура-Сливен

По искане на Окръжна прокуратура – Сливен, съдът задържа под стража Красен П. Той е обвинен за това, че на 06.06.2019 г. в гр. Сливен, без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – около 7 грама канабис и около 1 грам метамфетамин (наркотичните вещества са открити при извършено претърсване в дома на обвиняемия) – престъпление по чл.354а, ал.1, изр.1, предл.4 от НК.

Според прокурора, налице е обосновано предположение за това, че Красен П. е извършил престъплението, в което е обвинен. Представителят на държавното обвинение е категоричен, че Красен П. може да се укрие или да извърши ново престъпление.

Съдът прие мотивите на прокурора и задържа под стража Красен П.

Определението на Окръжен съд – Сливен може да бъде обжалвано пред Апелативен съд –Бургас.

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