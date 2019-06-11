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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в с.Сборище

11 юни 2019 16:17, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 18

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на главен тръбопровод на 11. 06. 2019 ще бъде нарушено водоподаването до 22.00. ч

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

 

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