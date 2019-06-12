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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Млади криле 2019 - Сливен: Концерт на млади оперни таланти, открити от Татиана Шиварова

12 юни 2019 09:42, Камен Едрев (Сливен НЕТ)
Излъчване: Туида Нюз преди 15 минути, брой четения: 9
Млади криле 2019, Сливен

На 20 юни в зала Сливен от 19:00.

Билети при Клуб за Социална интеграция, ул. МакГахан 6.

Тел. за информация и резервации 0895533153

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