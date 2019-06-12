Млади криле 2019 - Сливен: Концерт на млади оперни таланти, открити от Татиана Шиварова

Туида Нюз преди 15 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 9

На 20 юни в зала Сливен от 19:00.

Билети при Клуб за Социална интеграция, ул. МакГахан 6.

Тел. за информация и резервации 0895533153