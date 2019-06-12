Пореден успех за сливенски изпълнители

Наблюдател.БГ преди 26 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 35

От 7 до 9 юни в гр. Петрич се проведе 19 издание Международния конкурс за изпълнители на детско юношеска забавна песен „ИЗГРЯВАТ ЗВЕЗДИ“.

„Дует Стил“, Стеанна Георгиева и Тодор Иванов при Школа „Ритъм“ към Военен клуб – Сливен в раздел дуети достойно се представи и беше удостоен с третото място. Техен вокален педагог е Елена Пеева.

Честито на наградените и благодарим на организаторите за прекрасната организация по провеждането на конкурса!

Снимки