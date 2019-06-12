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Пореден успех за сливенски изпълнители

12 юни 2019 09:56, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 26 минути, брой четения: 35
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От 7 до 9 юни в гр. Петрич се проведе 19 издание Международния конкурс за изпълнители на детско юношеска забавна песен „ИЗГРЯВАТ ЗВЕЗДИ“.

 

„Дует Стил“, Стеанна Георгиева и Тодор Иванов при Школа „Ритъм“ към Военен клуб – Сливен в раздел дуети достойно се представи и беше удостоен с третото място. Техен вокален педагог е Елена Пеева.

 

Честито на наградените и благодарим на организаторите за прекрасната организация по провеждането на конкурса!

Снимки

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