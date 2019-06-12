Прострелян мъж е настанен за лечение в МБАЛ-Сливен,иззеха пушка и боеприпаси от дома на 34-годишен в село Караново

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 56 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 56

На 11 юни в РУ- Нова Загора е получено съобщение за мъж с прострелна рана в село Каменово. Пострадалият е на 27 години от същото село, настанен е за лечение в МБАЛ-Сливен, без опасност за живота. След проведените незабавни издирвателни действия за извършеното престъпление е задържан 34-годишният С.К.

В дома му в село Каменово са извършени процесуално-следствените действия под надзора на Окръжна прокуратура-Сливен. Иззето е ловно оръжие и боеприпаси, за които С.К. не притежава необходимото разрешително. Той е задържан за 24 часа. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.