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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прострелян мъж е настанен за лечение в МБАЛ-Сливен,иззеха пушка и боеприпаси от дома на 34-годишен в село Караново

12 юни 2019 10:16, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 56
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На 11 юни в РУ- Нова Загора е получено съобщение за мъж с прострелна рана в село Каменово. Пострадалият е на 27 години от същото село, настанен е за лечение в МБАЛ-Сливен, без опасност за живота. След проведените незабавни издирвателни действия за извършеното престъпление е задържан 34-годишният С.К.

В дома му в село Каменово са извършени процесуално-следствените действия под надзора на Окръжна прокуратура-Сливен. Иззето е ловно оръжие и боеприпаси, за които С.К. не притежава необходимото разрешително. Той е задържан за 24 часа. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

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