Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кражба на ток установиха в сливенски квартал

12 юни 2019 10:19, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 59
....................................

Неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа е установено в частен имот в град Сливен. На 11 юни е извършена проверка на абонат в кв.“Ново Село“, при която е установено, че са създадени условия за некоректно отчитане на потребената електроенергия. По случая е образувано досъдебно производство.

 

« предишнаследваща »


 