Кражба на ток установиха в сливенски квартал

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Неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа е установено в частен имот в град Сливен. На 11 юни е извършена проверка на абонат в кв.“Ново Село“, при която е установено, че са създадени условия за некоректно отчитане на потребената електроенергия. По случая е образувано досъдебно производство.