Криминална хроника Сливен - 12.06.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 40

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 11.06.2019 г. до 08:00 часа на 12.06.2019 г.

Нова Загора: На 11 юни в РУ-Нова Загора е получено съобщение за мъж с прострелна рана в село Каменово. Пострадалият е на 27 години от същото село, настанен е за лечение в МБАЛ-Сливен, без опасност за живота. След проведените незабавни издирвателни действия за извършеното престъпление е задържан 34-годишният С.К.

В дома му в село Караново са извършени процесуално-следствените действия под надзора на Окръжна прокуратура-Сливен. Иззето е ловно оръжие и боеприпаси, за които С.К. не притежава необходимото разрешително. Той е задържан за 24 часа. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

Сливен: Неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа е установено в частен имот в град Сливен. На 11 юни е извършена проверка на абонат в кв.“Нова Село“, при която е установено, че са създадени условия за некоректно отчитане на употребената електроенергия. По случая е образувано досъдебно производство.