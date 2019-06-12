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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Сливен - 12.06.2019 г.

12 юни 2019 10:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 40
Полиция Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 11.06.2019 г. до 08:00 часа на 12.06.2019 г.

 

Нова Загора: На 11 юни в РУ-Нова Загора е получено съобщение за мъж с прострелна рана в село Каменово. Пострадалият е на 27 години от същото село, настанен е за лечение в МБАЛ-Сливен, без опасност за живота. След проведените незабавни издирвателни действия за извършеното престъпление е задържан 34-годишният С.К.

В дома му в село Караново са извършени процесуално-следствените действия под надзора на Окръжна прокуратура-Сливен. Иззето е ловно оръжие и боеприпаси, за които С.К. не притежава необходимото разрешително. Той е задържан за 24 часа. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

Сливен: Неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа е установено в частен имот в град Сливен. На 11 юни е извършена проверка на абонат в кв.“Нова Село“, при която е установено, че са създадени условия за некоректно отчитане на употребената електроенергия. По случая е образувано досъдебно производство.

ОД-МВР-Сливен
Снимка: Станимир Петков

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