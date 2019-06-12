Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 12.06.2019 г.

12 юни 2019 10:47, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 41 минути, брой четения: 27
ОД на МВР Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 11.06.2019 г. до 08,00 часа на 12.06.2019 г.

 

Нова Загора: На 11 юни в РУ- Нова Загора е получено съобщение за мъж с прострелна рана в село Каменово. Пострадалият е на 27 години от същото село, настанен е за лечение в МБАЛ-Сливен, без опасност за живота. След проведените незабавни издирвателни действия за извършеното престъпление е задържан 34-годишният С.К.

В дома му в село Каменово са извършени процесуално-следствените действия под надзора на Окръжна прокуратура-Сливен. Иззето е ловно оръжие и боеприпаси, за които С.К. не притежава необходимото разрешително. Той е задържан за 24 часа. Работата по случая продължава. Образувано е досъдебно производство.

 

Сливен: Неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа е установено в частен имот в град Сливен. На 11 юни е извършена проверка на абонат в кв.“Нова Село“, при която е установено, че са създадени условия за некоректно отчитане на потребената електроенергия. По случая е образувано досъдебно производство.

« предишнаследваща »


 