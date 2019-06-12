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Криминална хроника Ямбол - 12.06.2019 г.

12 юни 2019 12:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 22
Полиция Ямбол

В РУ Тунджа е образувано бързо производство срещу 43-годишен мъж седнал зад волана след употреба на алкохол. Вчера, към 10:50 ч., до село Кабиле, общ. Тунджа, е спрян за проверка товарен автомобил, управляван от 43-годишен жител на София. При пробата на водача за употреба на алкохол техническото средство отчело стойност над 1,2 промила - престъпление по чл. 343б , ал. 1 от НК. Работата по случая продължава.

Служители от РУ-Ямбол са установили 33-годишен мъж, управлявал лек автомобил под въздействието на наркотични вещества. На 11 юни, около 14:00 ч. на ул.“Преслав“ в областния града е извършена проверка на лек автомобил „Ауди А3“, управляван от 33-годишен местен жител. Пробата на водача за употреба на наркотични вещества и техни аналози се е оказала положителна за амфетамин. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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