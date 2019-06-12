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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Бойко Борисов отиде на военно учение в Шабла с личния си автомобил

12 юни 2019 14:04, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 14
Бойко Борисов

Премиерът Бойко Борисов присъства в Шабла на военно учение. Той отиде до там с личния си джип.

В учението участват военни части от България, Сърбия и САЩ. Джипът на министър-председателя премина през цялата редица танкове, които бяха обозначени с флаговете на държавите.

Учението „Шабла `2019“ се провежда до 14 юни на зенитния полигон на Военновъздушните сили в морския град, съобщават от Министерството на отбраната.

"Ние като кашици много прах сме поели", пошегува се Борисов, докато джипът минаваше през траншетите изкопани от танковете. Той слезе от колата, за да проследи стрелбите с танкове.

Снимка: Интернет

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