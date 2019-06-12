Бойко Борисов отиде на военно учение в Шабла с личния си автомобил

Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 14

Премиерът Бойко Борисов присъства в Шабла на военно учение. Той отиде до там с личния си джип.

В учението участват военни части от България, Сърбия и САЩ. Джипът на министър-председателя премина през цялата редица танкове, които бяха обозначени с флаговете на държавите.

Учението „Шабла `2019“ се провежда до 14 юни на зенитния полигон на Военновъздушните сили в морския град, съобщават от Министерството на отбраната.

"Ние като кашици много прах сме поели", пошегува се Борисов, докато джипът минаваше през траншетите изкопани от танковете. Той слезе от колата, за да проследи стрелбите с танкове.