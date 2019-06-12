Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- Наблюдател.БГ
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Бойко Борисов отиде на военно учение в Шабла с личния си автомобил
Премиерът Бойко Борисов присъства в Шабла на военно учение. Той отиде до там с личния си джип.
В учението участват военни части от България, Сърбия и САЩ. Джипът на министър-председателя премина през цялата редица танкове, които бяха обозначени с флаговете на държавите.
Учението „Шабла `2019“ се провежда до 14 юни на зенитния полигон на Военновъздушните сили в морския град, съобщават от Министерството на отбраната.
"Ние като кашици много прах сме поели", пошегува се Борисов, докато джипът минаваше през траншетите изкопани от танковете. Той слезе от колата, за да проследи стрелбите с танкове.
Снимка: Интернет