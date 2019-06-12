ЗА ВАС ЗРЕЛОСТНИЦИ

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 19 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 19

Всеки зрелостник от Спортно училище "Димитър Рохов" може да се запознае със своята оценена работа от Държавните зрелостни изпити в периода 12-14.06.2019г.

Повече подробности в самата заповед на директора.