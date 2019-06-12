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ЗА ВАС ЗРЕЛОСТНИЦИ

12 юни 2019 15:04, Мирена Стоянова (Спортно у-ще "Д. Рохов")
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 час, брой четения: 19
Заповед

Всеки зрелостник от Спортно училище "Димитър Рохов" може да се запознае със своята оценена работа от Държавните зрелостни изпити в периода 12-14.06.2019г.

Повече подробности в самата заповед на директора.

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