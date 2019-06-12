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Клуб „Будители“ посрещна гости от Стралджа

12 юни 2019 20:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 15
Обща снимка

На 12 юни 2019 г. пенсионерският клуб от град Стралджа, гостува на клуб „Будители“ в Сливен. Между двата клуба съществува приятелство от няколко години.

След като пристигнаха в Сливен, гостите разгледаха историческия музей в града и се разходиха из центъра. На обяд домакините ги посрещнаха с погача и здравец. Последваха традиционните поздравления от председателите на клубовете и размяна на цветя и подаръци. След гощавката всички пяха, рецитираха и играха.

Дора Илиева от клуб „Будители“ произнесе прочувствено слово. Дуета Иванка Петкова и Ганка Руснакова се представиха с две песни. Индивидуални изпълнения имаше от страна Янка Ташева, Иванка Иванова, Мария Харискова и др., а певческата група изпълни три песни.

Настроението беше приповдигнато и гостите си тръгнаха с покана за връщане на визитата.

Снимки

Иванка Калайджиева открива празникаГостите от СтралджаГостите от СтралджаДует Иванка Петкова Ганка РуснаковаДора ИлиеваЧаст от домакините от клуб "Будители"Хоро
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