Клуб „Будители“ посрещна гости от Стралджа

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 15

На 12 юни 2019 г. пенсионерският клуб от град Стралджа, гостува на клуб „Будители“ в Сливен. Между двата клуба съществува приятелство от няколко години.

След като пристигнаха в Сливен, гостите разгледаха историческия музей в града и се разходиха из центъра. На обяд домакините ги посрещнаха с погача и здравец. Последваха традиционните поздравления от председателите на клубовете и размяна на цветя и подаръци. След гощавката всички пяха, рецитираха и играха.

Дора Илиева от клуб „Будители“ произнесе прочувствено слово. Дуета Иванка Петкова и Ганка Руснакова се представиха с две песни. Индивидуални изпълнения имаше от страна Янка Ташева, Иванка Иванова, Мария Харискова и др., а певческата група изпълни три песни.

Настроението беше приповдигнато и гостите си тръгнаха с покана за връщане на визитата.

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