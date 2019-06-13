Слънчев и горещ четвъртък ни очаква с температури до 35 градуса

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 15 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 15

Днес ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места краткотрайно ще превали. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 30-35 градуса, в София - около 31 градуса, съобщават от НИМХ.

Над Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност, но валеж е малко вероятен. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 29-31 градуса. Температурата на морската вода ще бъде 23-24 градуса, по-ниска на север от нос Калиакра - около 19 градуса. Вълнението на морето ще бъде между 1 и 3 бала.

Над планините също ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра - около 16 градуса.

В Сливен ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове се очаква заоблачаване с валеж от дъжд, придружен от гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север. Минималната температура ще е 21 градуса, а максималната 33.