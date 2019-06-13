Сливналията Атанас Скатов тръгва към върховете Гашербрум 1 и 2 в Пакистан

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Родният ни алпинист Атанас Скатов потегля утре в посока следващата си цел от проекта за изкачване на 14 осемхилядника на планетата, информира „Дарик„.

След като на 15-ти май покори Канчендзьонга (8586 м), Скатов тръгва към Пакистан, за да покори върховете Гашербрум 1 и 2 в планинската верига Каракурум.