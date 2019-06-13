Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Сливналията Атанас Скатов тръгва към върховете Гашербрум 1 и 2 в Пакистан

13 юни 2019 09:19, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 36
Сливналията Атанас Скатов тръгва към върховете Гашербрум 1 и 2 в Пакистан

Родният ни алпинист Атанас Скатов потегля утре в посока следващата си цел от проекта за изкачване на 14 осемхилядника на планетата, информира „Дарик„.

 

След като на 15-ти май покори Канчендзьонга (8586 м), Скатов тръгва към Пакистан, за да покори върховете Гашербрум 1 и 2 в планинската верига Каракурум.

« предишнаследваща »


 