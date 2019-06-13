Бързо производство за управление на нерегистриран мотоциклет

Наблюдател.БГ преди 22 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 24

В РУ-Сливен е започнато бързо производство за управление на нерегистрирано моторно превозно средство. На 12 юни в село Новачево е установен 53-годишен мъж, водач на мотоциклет „Gorgolis S.A“, който не е регистриран по надлежния ред.