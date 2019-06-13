Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Бързо производство за управление на нерегистриран мотоциклет

13 юни 2019 09:55, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 22 минути, брой четения: 24
....................................

В РУ-Сливен е започнато бързо производство за управление на нерегистрирано моторно превозно средство. На 12 юни в село Новачево е установен 53-годишен мъж, водач на мотоциклет „Gorgolis S.A“, който не е регистриран по надлежния ред.

« предишнаследваща »


 