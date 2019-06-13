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Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 13.06.2019 г.

13 юни 2019 11:02, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 46 минути, брой четения: 43
ОД на МВР Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

За времето от 06,00 часа на 12.06.2019 г. до 08,00 часа на 13.06.2019 г.

 

Котел: Служители на РУ-Котел са иззели незаконно ловно оръжие в хода на специализирана операция в селата Ябланово и Малко село. На 12 юни са извършени проверки в три имота в село Ябланово, където е установен случай на неправилно съхранение на законно притежавано оръжие. От дома на 62-годишен мъж в Малко село е иззета незаконна ловна пушка и растение от рода на конопа, което при полевия тест е реагирало на канабис. В резултат на операцията в РУ-Котел са образувани две досъдебни и едно бързо производство.

 

Сливен: В РУ-Сливен е започнато бързо производство за управление на нерегистрирано моторно превозно средство. На 12 юни в село Новачево е установен 53-годишен мъж, водач на мотоциклет „Gorgolis S.A“, който не е регистриран по надлежния ред.

 

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