Прекъсване на водоподаването в село Гергевец

ВиК-Сливен преди 15 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 4

Днес 13.06 /четвъртък/ поради авария ще бъде прекъснато водоподаването в с.Гергевец до 14.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.