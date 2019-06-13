Криминална хроника Ямбол - 13.06.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 21

Служители на РУ-Ямбол разкриха домова кражба. Разследването започнало на 8 май, след постъпил от възрастен жител на града, че непознат мъж е проникнал в дома му през незаключена врата и откраднал 170 лева от портфейла му. По-късно е установено, че от дебитна карта, която също е била в портфейла на възрастния мъж неправомерно е изтеглена сумата от 100 лева. В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установен извършителят на деянието – 33-годишен местен жител. Работата по случая продължава.

В РУ-Тунджа е образувано досъдебно производство за неправомерно присъединяване към водоснабдителната мрежа. Вчера при проверка в село Завой е констатирано, че частен имот неправомерно е присъединен към водоснабдителната мрежа. На местопроизшествието е извършен оглед. Разследването продължава.