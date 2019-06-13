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Криминална хроника Ямбол - 13.06.2019 г.

13 юни 2019 13:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 минути, брой четения: 21
Полиция Ямбол

Служители на РУ-Ямбол разкриха домова кражба. Разследването започнало на 8 май, след постъпил от възрастен жител на града, че непознат мъж е проникнал в дома му през незаключена врата и откраднал 170 лева от портфейла му. По-късно е установено, че от дебитна карта, която също е била в портфейла на възрастния мъж неправомерно е изтеглена сумата от 100 лева. В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установен извършителят на деянието – 33-годишен местен жител. Работата по случая продължава.

В РУ-Тунджа е образувано досъдебно производство за неправомерно присъединяване към водоснабдителната мрежа. Вчера при проверка в село Завой е констатирано, че частен имот неправомерно е присъединен към водоснабдителната мрежа. На местопроизшествието е извършен оглед. Разследването продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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