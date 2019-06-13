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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Задържане под стража на мъж, пребил баба си

13 юни 2019 12:58, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 27
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По искане на Районна прокуратура – Сливен, съдът задържа под стража Руслан Д. Той е обвинен за това, че на 29.05.2019 г., в гр.Сливен, в условията на повторност (след като е осъден за извършено престъпление по същия член от НК с присъда, влязла в сила на 02.06.2015 г.), не изпълнил заповед за защита от домашно насилие на Районен съд – Сливен, издадена за защита на 77-годишната му баба, като й нанесъл побой – престъпление по чл.296, ал.2, вр. ал.1 от НК.

Според прокурора, налице е обосновано предположение за това, че Руслан Д. е извършил престъплението, в което е обвинен. Представителят на държавното обвинение е категоричен, че обвиняемият може да се укрие или да извърши ново престъпление.

Съдът прие мотивите на прокурора и задържа под стража Руслан Д.

Определението на Районен съд – Сливен може да бъде обжалвано пред Окръжния съд в града.

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