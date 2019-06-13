Съдът задържа под стража Стоян П., обвинен в сводничество

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По искане на Районна прокуратура – Сливен, съдът задържа под стража Стоян П. Той е обвинен за това, че в периода от м. април, 2018 г. до м. май, 2019 г. набирал 27-годишна жена, като целял тя да бъде използвана за развратни действия – престъпление по чл.159А, ал.1 от НК.

Според прокурора, налице е обосновано предположение за това, че Стоян П. е извършил престъплението, в което е обвинен. Представителят на държавното обвинение е категоричен, че обвиняемият може да се укрие или да извърши ново престъпление.

Съдът прие мотивите на прокурора и задържа под стража Стоян П.

Определението на Районен съд – Сливен може да бъде обжалвано пред Окръжния съд в града.