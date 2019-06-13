Съдът задържа под стража мъж, шофирал под въздействие на наркотици

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По искане на Районна прокуратура – Сливен, съдът задържа под стража Тони Я. Той е обвинен за това, че в на 03.06.2019 г. в гр.Сливен е управлявал лек автомобил след употреба на наркотични вещества (канабис), установено с полеви тест „Drug Test 5000“, като деянието е извършено повторно – престъпление по чл.343б, ал.4, вр. ал.3 от НК.

Според прокурора, налице е обосновано предположение за това, че Тони Я. е извършил престъплението, в което е обвинен. Представителят на държавното обвинение е категоричен, че обвиняемият може да се укрие или да извърши ново престъпление.

Съдът прие мотивите на прокурора и задържа под стража Тони Я.

Определението на Районен съд – Сливен може да бъде обжалвано пред Окръжния съд в града.