Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Съдът задържа под стража мъж, шофирал под въздействие на наркотици

13 юни 2019 14:00, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 32
Окръжна прокуратура-Сливен

По искане на Районна прокуратура – Сливен, съдът задържа под стража Тони Я. Той е обвинен за това, че в на 03.06.2019 г. в гр.Сливен е управлявал лек автомобил след употреба на наркотични вещества (канабис), установено с полеви тест „Drug Test 5000“, като деянието е извършено повторно – престъпление по чл.343б, ал.4, вр. ал.3 от НК.

Според прокурора, налице е обосновано предположение за това, че Тони Я. е извършил престъплението, в което е обвинен. Представителят на държавното обвинение е категоричен, че обвиняемият може да се укрие или да извърши ново престъпление.

Съдът прие мотивите на прокурора и задържа под стража Тони Я.

Определението на Районен съд – Сливен може да бъде обжалвано пред Окръжния съд в града.

« предишнаследваща »


 