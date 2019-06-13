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Днес ученици от 5-ти клас от ППМГ „Добри Чинтулов“ проведоха играта "Музеен детектив" в РИМ - Сливен

13 юни 2019 15:15, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47
музеен детектив

По повод приключване на учебната година днес ученици от 5. "а" и 5. "б" клас от ППМГ „Добри Чинтулов“ - Сливен проведоха играта "Музеен детектив" и откриваха експонати в Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен.

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играта "Музеен детектив"игра "Музеен детектив"13 юни 2019 г.
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