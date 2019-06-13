Общностен център-Сливен организира лятно полудневно училище за деца в предучилищна възраст

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Общностен център-Сливен организира лятно полудневно училище за деца в предучилищна възраст. То ще бъде през юли и август и ще се състои в две групи от по 15 деца на възраст от 5 до 7 години.

Занималнята предлага:

- Осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища;

- Игри в съответствие с предпочитанията на децата;

- Организиране и провеждане на състезания и викторини в края на работата на всяка група;

- Дейности, насочени към преодоляване на изоставането по отношение на придобиването на социални умения.

За заниманията на всяка група ще се изготви цялостна програма. Услугата е напълно безплатна.

Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства-Сливен” е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.