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Общностен център-Сливен организира лятно полудневно училище за деца в предучилищна възраст

13 юни 2019 16:30, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 13
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Общностен център-Сливен организира лятно полудневно училище за деца в предучилищна възраст. То ще бъде през юли и август и ще се състои в две групи от по 15 деца на възраст от 5 до 7 години.

 

Занималнята предлага:

 

- Осигуряване на възможност за равен старт в първи клас в смесени училища;

 

- Игри в съответствие с предпочитанията на децата;

 

- Организиране и провеждане на състезания и викторини в края на работата на всяка група;

 

- Дейности, насочени към преодоляване на изоставането по отношение на придобиването на социални умения.

 

За заниманията на всяка група ще се изготви цялостна програма. Услугата е напълно безплатна.

 

Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в Общностен център за деца и семейства-Сливен” е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

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