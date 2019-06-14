Президентът Радев на среща с унгарския премиер Виктор Орбан

Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 21

Със среща с унгарския премиер Виктор Орбан продължава визитата на държавния глава Румен Радев в Унгария днес. След това Радев ще разговаря на четири очи с унгарския си колега Янош Адер, по чиято покана е в Будапеща.

След срещата предстоят пленарни разговори между двете делегации, като фокус на разговорите ще бъдат миграцията, сигурността, интеграцията на Западните Балкани, както и икономически теми от взаимен интерес.

Румен Радев ще се срещне и с председателя на Народното събрание на Унгария – Ласло Кьовер.