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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Президентът Радев на среща с унгарския премиер Виктор Орбан

14 юни 2019 08:31, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 21
Румен Радев

Със среща с унгарския премиер Виктор Орбан продължава визитата на държавния глава Румен Радев в Унгария днес. След това Радев ще разговаря на четири очи с унгарския си колега Янош Адер, по чиято покана е в Будапеща.

След срещата предстоят пленарни разговори между двете делегации, като фокус на разговорите ще бъдат миграцията, сигурността, интеграцията на Западните Балкани, както и икономически теми от взаимен интерес.

Румен Радев ще се срещне и с председателя на Народното събрание на Унгария – Ласло Кьовер.

Източник: Дарик
Снимка: БГНЕС

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