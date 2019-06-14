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Заловиха пиян шофьор в Нова Загора

14 юни 2019 10:05, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 42 минути, брой четения: 30
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Водач с алкохол над 1,2 промила е установен от полицейски служители при операция по пътна безопасност на път ІІ-66 в района на град Нова Загора. На 13 юни, около 21,15 часа, е извършена проверка на 38-годишният А.А. от град Стара Загора, водач на лек автомобил „Хонда“. Пробата за употреба на алкохол е показала, че А.А. управлява с концентрация на алкохол 1,22 промила. По случая е образувано бързо производство.

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