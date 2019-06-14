Плевник изгоря при пожар в село Нейково

Наблюдател.БГ преди 40 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 31

На 13 юни, в 12.32 часа, е получен сигнал за пожар в стопанска постройка в село Нейково. Произшествието е ликвидирано в 16,00 часа от екип на РСПБЗН-Котел. Няма пострадали. Унищожена е стопанската постройка /плевник/. Спасена е жилищната сграда. Причината за пожара е в процес на установяване.