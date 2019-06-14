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Допълнителни автобуси за Задушница
На 15 юни 2019г. /събота- задушница/ ще има допълнителни курсове до парк ''Нови гробища'' от сп.''Център'' и по линия №24, както следва:
1. С маршрути:
- от сп.''Център'': бул.''Стефан Караджа'', бул.''Братя Миладинови'', бул.''Бургаско шосе'', Нови гробища /сп. ''Централен паркинг'' и сп. портал ''Запад''/ и обратно;
- от пл.''Стоил войвода'' /Текстилен техникум/ л.№24: ул.''Великокняжевска'', ул.''Г.Раковски'', бул.''Панайот Хитов'', бул.''Стефан Стамболов'', бул.''Бургаско шосе'', Нови гробища /сп. ''Централен паркинг'' и сп. портал ''Запад''/ и обратно.
2. С часове на тръгване:
От Център: 7:30ч. 7:45ч. 8:00ч. 8:15ч. 8:30ч. 8:45ч. 9:00ч. 9:15ч. 9:30ч. 9:45ч. 10:00ч. 10:15ч. 10:30ч. 10:45ч. 11:00ч. 11:15ч. 11:30ч. 11:45ч. 12:00ч. 12:15ч.
От Нови гробища за Център: 7:45ч. 8:15ч. 8:45ч. 9:15ч. 9:30ч. 9:45ч. 10:00ч. 10:15ч. 10:30ч. 10:45ч. 11:00ч. 11:15ч. 11:30ч. 11:45ч. 12:00ч. 12:15ч. 12:30ч.
От Текстилен техникум: 7:20ч. 7:50ч. 8:20ч. 8:50ч. 9:20ч. 9:50ч. 10:20ч. 10:50ч. 11:20ч. 11:50ч. 12:00ч.
От Нови гробища за Текст.техникум: 7:50ч. 8:20ч. 8:50ч. 9:20ч. 9:50ч. 10:20ч. 10:50ч. 11:20ч. 11:50ч. 12:20ч.