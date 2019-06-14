Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Допълнителни автобуси за Задушница

14 юни 2019 10:35, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 12 минути, брой четения: 11
....................................

На 15 юни 2019г. /събота- задушница/ ще има допълнителни курсове до парк ''Нови гробища'' от сп.''Център'' и по линия №24, както следва:

 

1. С маршрути:

 

- от сп.''Център'': бул.''Стефан Караджа'', бул.''Братя Миладинови'', бул.''Бургаско шосе'', Нови гробища /сп. ''Централен паркинг'' и сп. портал ''Запад''/ и обратно;

 

- от пл.''Стоил войвода'' /Текстилен техникум/ л.№24: ул.''Великокняжевска'', ул.''Г.Раковски'', бул.''Панайот Хитов'', бул.''Стефан Стамболов'', бул.''Бургаско шосе'', Нови гробища /сп. ''Централен паркинг'' и сп. портал ''Запад''/ и обратно.

 

2. С часове на тръгване:

 

От Център: 7:30ч. 7:45ч. 8:00ч. 8:15ч. 8:30ч. 8:45ч. 9:00ч. 9:15ч. 9:30ч. 9:45ч. 10:00ч. 10:15ч. 10:30ч. 10:45ч. 11:00ч. 11:15ч. 11:30ч. 11:45ч. 12:00ч. 12:15ч.

 

От Нови гробища за Център: 7:45ч. 8:15ч. 8:45ч. 9:15ч. 9:30ч. 9:45ч. 10:00ч. 10:15ч. 10:30ч. 10:45ч. 11:00ч. 11:15ч. 11:30ч. 11:45ч. 12:00ч. 12:15ч. 12:30ч.

 

От Текстилен техникум: 7:20ч. 7:50ч. 8:20ч. 8:50ч. 9:20ч. 9:50ч. 10:20ч. 10:50ч. 11:20ч. 11:50ч. 12:00ч.

 

От Нови гробища за Текст.техникум: 7:50ч. 8:20ч. 8:50ч. 9:20ч. 9:50ч. 10:20ч. 10:50ч. 11:20ч. 11:50ч. 12:20ч.

« предишнаследваща »


 