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По искане на Окръжна прокуратура – Сливен, съдът задържа под стража мъж, обвинен в опит за убийство

14 юни 2019 15:30, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 42
Окръжна прокуратура-Сливен

По искане на Окръжна прокуратура – Сливен, съдът задържа под стража Стефан К. Той е обвинен за това, че на 11.06.2019 г., в с. Каменово, общ. Нова Загора, направил опит умишлено да умъртви мъж, като деянието е извършено със средство, опасно за мнозина – огнестрелно оръжие (ловна пушка) и е останало недовършено по независещи от волята на дееца причини – престъпление по чл.116, ал.1, т.6, предл.2, вр. чл.18, ал.1 от НК.

Според прокурора, налице е обосновано предположение за това, че Стефан К. е извършил престъплението, в което е обвинен. Представителят на държавното обвинение е категоричен, че Стефан К. може да се укрие или да извърши ново престъпление.

Съдът прие мотивите на прокурора и задържа под стража Стефан К.

Определението на Окръжен съд – Сливен подлежи на обжалване пред Апелативен съд – Бургас.

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