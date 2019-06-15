Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 17.06-23.06.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 23

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 17 до 23 юни 2019 г.?

Охладен цял заек с главата – 9,49 лв. за кг.

Праскови клас 1 – 1,49 лв. за кг.

Загорка специално пиво – 0,74 лв. за кен от 0,5 л.

Вземи 2 на цената на 1

Кисело краве мляко „Саяна“ – 0,89 лв.

Краве масло „Lacrima“ – 3,59 лв.

Свинско филе „Сачи“ или шунка различни видове – 4,99 лв.

Слам телешки, хамбургски или Камчия – 4,29 лв.

Едросмляна лютеница „Рубикон“ – 4,99 лв.

Кетчуп „Heinz“ – 6,95 лв.

За повече подробности на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/