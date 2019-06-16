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Почина Боян Иванов - синът на Елин Пелин

16 юни 2019 10:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30
Боян Иванов

На 86 години почина журналистът и музикален редактор в БНТ Боян Иванов. Познаваме го и от образователните програми на радио София.

Иванов е син на писателя Елин Пелин. Той е само на 19, когато си отива рисувачът на българското село.

Боян Иванов се ражда през 1930 г. и е второто дете след Елка.

Опелото ще се състои днес, 16 юни, от 13:30 ч. в църквата на Софийските централни гробища.

Източник: dir.bg
Снимка: БНТ

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