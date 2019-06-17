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Народно читалище „Зора 1860” чества своя патронен празник – Свети Дух

17 юни 2019 10:46, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 33
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Днес Народно читалище „Зора 1860” чества своя патронен празник – Свети Дух.

 

По този повод от 18:00ч. във фоайето на зала "Зора" ще бъде отслужен молебен за здраве. От 19:00 часа в зала "Зора" започва концерт- спектакъл "Гласът и нощта", с участието на солистите на Националната опера Георгиос Филаделфевс, Рада Тотева и Смесен хор "Добри Чинтулов" .

 

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