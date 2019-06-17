Народно читалище „Зора 1860” чества своя патронен празник – Свети Дух

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

Днес Народно читалище „Зора 1860” чества своя патронен празник – Свети Дух.

По този повод от 18:00ч. във фоайето на зала "Зора" ще бъде отслужен молебен за здраве. От 19:00 часа в зала "Зора" започва концерт- спектакъл "Гласът и нощта", с участието на солистите на Националната опера Георгиос Филаделфевс, Рада Тотева и Смесен хор "Добри Чинтулов" .

Заповядайте!