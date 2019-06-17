Състезателите от Клуб по спортни танци "Туида" се завърнаха със златни и бронзови медали от Велико Търново

Наблюдател.БГ преди 21 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 20

На 15 юни в град Велико Търново се проведе турнир по спортни танци "Болярска купа ". Състезателите от Клуб по спортни танци "Туида" с треньор Йовита Пенчева спечелиха златни и бронзови медали. Във възрастова група до 15 години Евгени Шахъмов и Мая Тачева се класираха на 1-во място в стандартните и на 3-то място в латиноамериканските танци. В клас 18"В" латиноамерикански танци Христо Димитров и Оля Божекова се класираха на 3-то място.

Поздравления за състезатели и треньор Йовита Пенчева.