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Сливен. Новини от източника. Последни новини

45-годишен мъж е задържан в момент на разбиване на кафе автомат

17 юни 2019 11:36, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 9 минути, брой четения: 3
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45-годишен мъж е задържан в момент на разбиване на кафе автомат на ул. „Асеновска“ в град Сливен. Той е хванат на място от служители на група „Охрана на обществения ред“ на 16 юни в 00,50 часа. Извършителят е 45-годишният И.И., криминално проявен за кражби. Той е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.

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