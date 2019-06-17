45-годишен мъж е задържан в момент на разбиване на кафе автомат

Наблюдател.БГ преди 9 минути, брой четения: 3 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 3

45-годишен мъж е задържан в момент на разбиване на кафе автомат на ул. „Асеновска“ в град Сливен. Той е хванат на място от служители на група „Охрана на обществения ред“ на 16 юни в 00,50 часа. Извършителят е 45-годишният И.И., криминално проявен за кражби. Той е отведен в РУ-Сливен и задържан за 24 часа. По случая е започнато бързо производство.