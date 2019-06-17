Разследват кражба на ток в сливенския квартал "Клуцохор"

Наблюдател.БГ преди 29 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 22

Служители на РУ-Сливен работят по случай на неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа. При проверка, извършена на 15 юни на адрес в квартал „Клуцохор“, е установено некоректно отчитане на потребената електроенергия. По случая е образувано досъдебно производство.