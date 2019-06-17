Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Разследват кражба на ток в сливенския квартал "Клуцохор"

17 юни 2019 11:39, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 29 минути, брой четения: 22
....................................

Служители на РУ-Сливен работят по случай на неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа. При проверка, извършена на 15 юни на адрес в квартал „Клуцохор“, е установено некоректно отчитане на потребената електроенергия. По случая е образувано досъдебно производство.

« предишнаследваща »


 