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16-годишен без книжка управлява мотопед без регистрационни табели

17 юни 2019 11:41, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 27 минути, брой четения: 18
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Неправоспособен 16-годишен младеж е хванат да управлява мотопед без регистрационни табели. Той е спрян за проверка на 15 юни в село Панаретовци. При проверката се установява, че водачът е неправоспособен, а мотопедът не е регистриран по надлежния ред. По случая е образувано досъдебно производство.

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