16-годишен без книжка управлява мотопед без регистрационни табели

Наблюдател.БГ преди 27 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 18

Неправоспособен 16-годишен младеж е хванат да управлява мотопед без регистрационни табели. Той е спрян за проверка на 15 юни в село Панаретовци. При проверката се установява, че водачът е неправоспособен, а мотопедът не е регистриран по надлежния ред. По случая е образувано досъдебно производство.