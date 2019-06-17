Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Заловиха дрогиран шофьор в Нова Загора

17 юни 2019 11:43, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 25 минути, брой четения: 18
....................................

Водач, употребил наркотици е установен от полицейски служители в град Нова Загора. На 14 юни в хода на специализирана операция е извършена проверка на 28-годишния И.Й. от Нова Загора, водач на лек автомобил „БМВ“. Проверката за употреба на наркотици е показала положителна проба за употреба на кокаин. И.Й. е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

« предишнаследваща »


 