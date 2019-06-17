Заловиха дрогиран шофьор в Нова Загора

Наблюдател.БГ преди 25 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 18

Водач, употребил наркотици е установен от полицейски служители в град Нова Загора. На 14 юни в хода на специализирана операция е извършена проверка на 28-годишния И.Й. от Нова Загора, водач на лек автомобил „БМВ“. Проверката за употреба на наркотици е показала положителна проба за употреба на кокаин. И.Й. е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.