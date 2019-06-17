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Задържаха новозагорец за притежание на незаконна ловна пушка

17 юни 2019 11:45, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 23 минути, брой четения: 4
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Служители на РУ-Нова Загора са иззели незаконно оръжие при проверка в квартал „Шести“. От жилището на 53-годишния Е.П. е иззета ловна пушка, за която собственика не притежава разрешително. Е.П. е задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

 

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