Задържаха новозагорец за притежание на незаконна ловна пушка

Наблюдател.БГ преди 23 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 4

Служители на РУ-Нова Загора са иззели незаконно оръжие при проверка в квартал „Шести“. От жилището на 53-годишния Е.П. е иззета ловна пушка, за която собственика не притежава разрешително. Е.П. е задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.