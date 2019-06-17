В село Мокрен шофьор блъсна 5-годишно дете

Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 51 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 51

На 15 юни, около 13,00 часа, в село Мокрен, 38-годишен мъж, като водач на лек автомобил „Ауди А6“, при движение на заден ход блъска 5-годишно момиче. Детето е откарано в МБАЛ-Сливен от роднини. Настанено е за лечение без опасност за живота.

По случая в РУ-Котел е започнато бързо производство.