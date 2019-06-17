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Сливен. Новини от източника. Последни новини

В село Мокрен шофьор блъсна 5-годишно дете

17 юни 2019 12:06, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди около 1 час, брой четения: 51
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На 15 юни, около 13,00 часа, в село Мокрен, 38-годишен мъж, като водач на лек автомобил „Ауди А6“, при движение на заден ход блъска 5-годишно момиче. Детето е откарано в МБАЛ-Сливен от роднини. Настанено е за лечение без опасност за живота.

По случая в РУ-Котел е започнато бързо производство.

 

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