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До 30 юни Турция няма да изнася ток за България

17 юни 2019 16:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27
Електричество

Поради проблеми в турската електроенергийна система турският оператор TEIAS редуцира преносните способности в посока Турция към България до 0 MW за периода 17 до 30 юни 2019 г. В този период няма да има внос на електроенергия от Турция към България, съобщиха от Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

Преносните способности в посока България към Турция остават непроменени, пише още в съобщението.

Източник: БТА
Снимка: БГНЕС, архив

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