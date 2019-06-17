До 30 юни Турция няма да изнася ток за България

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 27 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 27

Поради проблеми в турската електроенергийна система турският оператор TEIAS редуцира преносните способности в посока Турция към България до 0 MW за периода 17 до 30 юни 2019 г. В този период няма да има внос на електроенергия от Турция към България, съобщиха от Електроенергийния системен оператор (ЕСО).

Преносните способности в посока България към Турция остават непроменени, пише още в съобщението.