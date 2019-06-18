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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 18.06.2019
08.4.2019 перач, Несебър средно
08.4.2019 камериерка, Несебър средно
08.4.2019 администратор на хотел, Несебър средно/висше
13.5.2019 спасител плаж - Златни Пясъци средн+правоспособност за спасител
13.5.2019 спасител басейн -Златни пясъци средн+правоспособност за спасител
13.5.2019 машинен оператор, пералня средно,основно
13.5.2019 камериер/ка -Златни пясъци средно,основно
13.5.2019 пиколо-Златни пясъци средно
13.5.2019 администратор хотел -Златни пясъци средно,висше
20.5.2019 счетоводител оперативен средно,висше-икономическо
20.5.2019 камериерка средно, основно
20.5.2019 администратор хотел средно
20.5.2019 готвач средно
20.5.2019 работник кухня средно, основно
20.5.2019 машинен оператор шиене средно
21.5.2019 чистач/хигиенист средно,основно
21.5.2019 оператор решещи машини средно
21.5.2019 стругар средно,основно
21.5.2019 електрозаварчик средно,основно+правоспособност
22.5.2019 общ работник основно
22.5.2019 кофражист средно,основно
23.5.2019 касиер средно
27.5.2019 машинен оператор с ЦПУ средно
27.5.2019 машинен оператор с ЦПУ средно
28.5.2019 сервитьор, Приморско средно
28.5.2019 барман, Приморорско средно
28.5.2019 камериерки, Приморско средно
28.5.2019 админстратор на хотел, Приморско средно
29.5.2019 водач, мотокар средно,основно
03.6.2019 сервитьор, Св. Влас средно
03.6.2019 помощник готвач, Св. Влас средно
03.6.2019 барман, Св. Влас средно
03.6.2019 мияч съдове, Св. Влас средно
03.6.2019 камериерки, Св. Влас средно
03.6.2019 администратор хотел, Св. Влас средно
03.6.2019 транжорист средно
03.6.2019 работник месни изделия средно
03.6.2019 шофьор лекотоварен автомобил средно
04.6.2019 специалист/тракторист/ средно
04.6.2019 обслужващ работник промишлно производство средно
05.6.2019 дограмаджия средно,основно
05.6.2019 оператор машина средно/техническо/
05.6.2019 тапицер средно
05.6.2019 камериерка средно
05.6.2019 надзирателки средно
05.6.2019 директор лечебно заведение висше, медицина
11.6.2019 общ работник основно,начално
12.6.2019 мениджър търговски екип висше
12.6.2019 кредитен консултант средно
12.6.2019 хигиенист средно,основно
12.6.2019 общ работник промишлеността средно,основно
12.6.2019 щофьор, кат. С средно,основно
13.6.2019 сортировач, вълна/за лица с намалена трудоспособност/ основно/начално
14.6.2019 помощник готвач средно
17.6.2019 салонен управител средно
17.6.2019 готвач, заведение за бързо хранене средно