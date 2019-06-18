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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 18.06.2019

18 юни 2019 08:58, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 24 минути, брой четения: 16

08.4.2019 перач, Несебър средно

08.4.2019 камериерка, Несебър средно

08.4.2019 администратор на хотел, Несебър средно/висше

13.5.2019 спасител плаж - Златни Пясъци средн+правоспособност за спасител

13.5.2019 спасител басейн -Златни пясъци средн+правоспособност за спасител

13.5.2019 машинен оператор, пералня средно,основно

13.5.2019 камериер/ка -Златни пясъци средно,основно

13.5.2019 пиколо-Златни пясъци средно

13.5.2019 администратор хотел -Златни пясъци средно,висше

20.5.2019 счетоводител оперативен средно,висше-икономическо

20.5.2019 камериерка средно, основно

20.5.2019 администратор хотел средно

20.5.2019 готвач средно

20.5.2019 работник кухня средно, основно

20.5.2019 машинен оператор шиене средно

21.5.2019 чистач/хигиенист средно,основно

21.5.2019 оператор решещи машини средно

21.5.2019 стругар средно,основно

21.5.2019 електрозаварчик средно,основно+правоспособност

22.5.2019 общ работник основно

22.5.2019 кофражист средно,основно

23.5.2019 касиер средно

27.5.2019 машинен оператор с ЦПУ средно

27.5.2019 машинен оператор с ЦПУ средно

28.5.2019 сервитьор, Приморско средно

28.5.2019 барман, Приморорско средно

28.5.2019 камериерки, Приморско средно

28.5.2019 админстратор на хотел, Приморско средно

29.5.2019 водач, мотокар средно,основно

03.6.2019 сервитьор, Св. Влас средно

03.6.2019 помощник готвач, Св. Влас средно

03.6.2019 барман, Св. Влас средно

03.6.2019 мияч съдове, Св. Влас средно

03.6.2019 камериерки, Св. Влас средно

03.6.2019 администратор хотел, Св. Влас средно

03.6.2019 транжорист средно

03.6.2019 работник месни изделия средно

03.6.2019 шофьор лекотоварен автомобил средно

04.6.2019 специалист/тракторист/ средно

04.6.2019 обслужващ работник промишлно производство средно

05.6.2019 дограмаджия средно,основно

05.6.2019 оператор машина средно/техническо/

05.6.2019 тапицер средно

05.6.2019 камериерка средно

05.6.2019 надзирателки средно

05.6.2019 директор лечебно заведение висше, медицина

11.6.2019 общ работник основно,начално

12.6.2019 мениджър търговски екип висше

12.6.2019 кредитен консултант средно

12.6.2019 хигиенист средно,основно

12.6.2019 общ работник промишлеността средно,основно

12.6.2019 щофьор, кат. С средно,основно

13.6.2019 сортировач, вълна/за лица с намалена трудоспособност/ основно/начално

14.6.2019 помощник готвач средно

17.6.2019 салонен управител средно

17.6.2019 готвач, заведение за бързо хранене средно

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