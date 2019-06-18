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Криминална хроника Ямбол -18.06.2019 г.

18 юни 2019 09:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35
Полиция Ямбол

В РУ-Ямбол е образувано бързо производство срещу 48-годишен мъж, седнал зад волана след употреба на алкохол. На 17 юни, около 04:10 ч., на ул. „Д. Благоев“ в областния град е спрян за проверка лек автомобил „Опел- Корса“, управляван от 48 годишен мъж. При пробата на водача за употреба на алкохол техническото средство отчело стойност над 1,2 промила - престъпление по чл. 343б , ал. 1 от НК. Работата по случая продължава.

Вчера в РУ-Елхово е получен сигнал, че през нощта срещу 17 юни, чрез срязване е нанесено увреждане на две гуми на лек автомобил, паркиран на ул. „Вардар“ в града. Разследването по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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