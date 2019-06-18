Възстановено е топлоподаването към кварталите: Даме Груев, Стоян Заимов, Младост, Дружба, Българка и Сини камъни

Наблюдател.БГ преди 47 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 20

Топлофикация - Сливен уведомява, че на 15.06.2019г. е възстановено топлоподаването към следните квартали: Даме Груев; Стоян Заимов; Младост; Дружба; Българка и Сини камъни.

За централната градска част остава непроменен обявения срок, с изключение на Александър Стамболийски 1, 6; Христо Ботев 25, 27, 45, 47; Раковска 80; Драгоман; Неофит Бозвели; Иван Селимински 20; Иван Вазов и Одрин.

За посочените адреси, срокът на спиране ще бъде удължен до 15.07.2019г., поради наложилата се подмяна на участък от топлопреносната мрежа.

Ръководството на Дружството се извинява за причиненото неудобство и Ви благодари за проявеното разбиране!