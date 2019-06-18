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До 2 месеца ще има решение за акушерката Ковачева
Софийският апелативен съд (САС) изслушва пледоариите по делото срещу акушерката Емилия Ковачева.
Ковачева е подсъдима заради опит за убийство на новородено. Тя беше осъдена на 18 години затвор от Софийския градски съд.
Очаква се магистратите да излязат с решение до два месеца.
През декември 2015 година Емилия Ковачева беше обвинена, че месеци по-рано – на 18 април, в отделението "Неонатология" на УМБАЛ "Софиямед" ООД, в стая за интензивно лечение и специални грижи за новородени, направила опит умишлено да умъртви малолетната Никол, родена на 14 април.
Видеозапис от охранителна камера показа как Ковачева бие новороденото, като версията е, че детето я подлудявало с плача си.
Източник: БГНЕС