До 2 месеца ще има решение за акушерката Ковачева

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 29

Софийският апелативен съд (САС) изслушва пледоариите по делото срещу акушерката Емилия Ковачева.

Ковачева е подсъдима заради опит за убийство на новородено. Тя беше осъдена на 18 години затвор от Софийския градски съд.

Очаква се магистратите да излязат с решение до два месеца.

През декември 2015 година Емилия Ковачева беше обвинена, че месеци по-рано – на 18 април, в отделението "Неонатология" на УМБАЛ "Софиямед" ООД, в стая за интензивно лечение и специални грижи за новородени, направила опит умишлено да умъртви малолетната Никол, родена на 14 април.

Видеозапис от охранителна камера показа как Ковачева бие новороденото, като версията е, че детето я подлудявало с плача си.