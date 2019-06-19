Епилепсията е свързана с нарушения в имунната система.

Трансфер Фактор преди 26 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 26 минути, брой четения: 24

През 1997 г. група учени изследват 135 души с епилепсия. Повече от 80% от тези хора имат един или повече дефекти в клетъчната им имунна защита. Някои видове епилепсия могат да бъдат причинени от дефекти в имунитета. Добавяне към лечението на Трансфер Фактор повишава клетъчния имунитет и може да бъде ценно допълнение към лечението на епилепсия, поне в редица случаи е установено, че след укрепване на имунната система пристъпите на епилепсия са напълно изчезнали.

Тук може да прочетете изследванията на руски и словашки лекари по този въпрос:

http://transfer-factors.com.ua/jepilepsija-svjazana-s-narushenijami-v-immunnoj-sisteme/