Варненец лепна граждански фиш за 50 лева на... полицай. Автомобилът на човека на реда бил паркиран на тротоар

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

Шофьор от Варна написа граждански фиш от 50 лв. на полицейска кола, паркирала на тротоар до Техникумите. За това съобщава самият той в социалните мрежи.

"Г-н полицай, моите уважения, но аз имам няколко фиша за паркиране на тротоар. Сега ви слагам граждански фиш - 50 лв.", гласи написаната бележка, поставена върху предното стъкло на полицейския автомобил.

Постът във Фейсбук получи множество коментари, голяма част от които подкрепят действието на водача, съобщи Moreto.net.