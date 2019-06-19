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Варненец лепна граждански фиш за 50 лева на... полицай. Автомобилът на човека на реда бил паркиран на тротоар

19 юни 2019 10:05, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37
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Шофьор от Варна написа граждански фиш от 50 лв. на полицейска кола, паркирала на тротоар до Техникумите. За това съобщава самият той в социалните мрежи.

"Г-н полицай, моите уважения, но аз имам няколко фиша за паркиране на тротоар. Сега ви слагам граждански фиш - 50 лв.", гласи написаната бележка, поставена върху предното стъкло на полицейския автомобил.

Постът във Фейсбук получи множество коментари, голяма част от които подкрепят действието на водача, съобщи Moreto.net.

Източник: Trafficnews.bg

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