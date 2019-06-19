Криминална хроника Ямбол - 19.06.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 30

В РУ-Тунджа е образувано бързо производство срещу 54-годишен мъж седнал зад волана след употреба на алкохол. На 18 юни, около 13:00 часа в с. Веселиново е спрян за проверка лек автомобил „Мерцедес-190Е“, управляван от 54-годишен жител на Ямбол. При пробата на водача за употреба на алкохол техническото средство отчело стойност над 1,2 промила - престъпление по чл. 343б , ал. 1 от НК. Работата по случая продължава.