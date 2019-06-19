Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 19.06.2019 г.

19 юни 2019 10:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 30
Полиция Ямбол

В РУ-Тунджа е образувано бързо производство срещу 54-годишен мъж седнал зад волана след употреба на алкохол. На 18 юни, около 13:00 часа в с. Веселиново е спрян за проверка лек автомобил „Мерцедес-190Е“, управляван от 54-годишен жител на Ямбол. При пробата на водача за употреба на алкохол техническото средство отчело стойност над 1,2 промила - престъпление по чл. 343б , ал. 1 от НК. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

« предишнаследваща »


 