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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Квартал и две улици в Сливен останаха без вода заради авариен ремонт

19 юни 2019 10:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 22
Вода

Квартал и две улици в Сливен останаха без вода заради авариен ремонт, съобщават от местното ВиК. Днес до 13:00 часа е спряно водоподаването в района на ул. "Елисавета Багряна" и ул. "Райна Княгиня".

От 10:30 ч. до 13:00 ч. е прекъснато водоподаването в южната част на кв. ''Стоян Заимов''.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Снимка: pixabay.com

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