Квартал и две улици в Сливен останаха без вода заради авариен ремонт

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 22

Квартал и две улици в Сливен останаха без вода заради авариен ремонт, съобщават от местното ВиК. Днес до 13:00 часа е спряно водоподаването в района на ул. "Елисавета Багряна" и ул. "Райна Княгиня".

От 10:30 ч. до 13:00 ч. е прекъснато водоподаването в южната част на кв. ''Стоян Заимов''.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.