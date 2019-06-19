Цацаров иска отстраняване от длъжност на прокурор от Самоков

Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 30

Главният прокурор Сотир Цацаров внесе в Прокурорската колегия на ВСС искане за временно отстраняване от длъжност на Христо Белстойнев, прокурор в Районна прокуратура – Самоков, заради повдигнато му обвинение.

Искането се основава на доказателства, събрани в рамките на разследване на Софийска градска прокуратура, по което на 17.06.2019 г. Христо Белстойнев, е привлечен като обвиняем за извършено умишлено престъпление от общ характер – на 12 юни в Самоков, по хулигански подбуди, той е причинил лека телесна повреда на човек.

Искането на главния прокурор е обосновано от необходимостта от извършване на процесуално следствени действия в Самоков и служебното положение на обвиняемия Белстойнев – прокурор в Районна прокуратура – Самоков, което би могло да попречи на разследването.

Главният прокурор настоява Христо Белстойнев да бъде отстранен от длъжността прокурор в Районна прокуратура – Самоков за срок до приключване на воденото срещу него наказателно производство.