Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Цацаров иска отстраняване от длъжност на прокурор от Самоков
Главният прокурор Сотир Цацаров внесе в Прокурорската колегия на ВСС искане за временно отстраняване от длъжност на Христо Белстойнев, прокурор в Районна прокуратура – Самоков, заради повдигнато му обвинение.
Искането се основава на доказателства, събрани в рамките на разследване на Софийска градска прокуратура, по което на 17.06.2019 г. Христо Белстойнев, е привлечен като обвиняем за извършено умишлено престъпление от общ характер – на 12 юни в Самоков, по хулигански подбуди, той е причинил лека телесна повреда на човек.
Искането на главния прокурор е обосновано от необходимостта от извършване на процесуално следствени действия в Самоков и служебното положение на обвиняемия Белстойнев – прокурор в Районна прокуратура – Самоков, което би могло да попречи на разследването.
Главният прокурор настоява Христо Белстойнев да бъде отстранен от длъжността прокурор в Районна прокуратура – Самоков за срок до приключване на воденото срещу него наказателно производство.
Източник: novinite.bg