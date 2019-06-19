Един загинал и четирима ранени при верижна катастрофа край Разлог

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 14

Един човек е загинал, а четирима са ранени при верижна катастрофа.

Инцидентът е станал след 14:00 часа на пътя между Якоруда и Разлог. По първоначална информация, пътнотранспортното произшествие е между товарен автомобил „Ман“, лек автомобил Опел "Астра“ и лек автомобил Сузуки "Витара“.

При сблъсъка мъж е издъхнал на място, а четирима са пострадали. Движението на автомобили в района е спряно и в двете посоки.