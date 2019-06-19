Kомедията “АРСЕНИК И СТАРИ ДАНТЕЛИ” на театър “Българска армия” гостува в гр. Сливен

Наблюдател.БГ преди 5 дни, брой четения: 26 Излъчване:преди 5 дни, брой четения: 26

Само на 28 ЮНИ /петък/ от 19 часа

в ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР “Стефан Киров” Сливен гостува театър “Българска армия” София с комедията

“АРСЕНИК И СТАРИ ДАНТЕЛИ”

Автор: ДЖОУЗЕФ КЕСЪЛРИНГ

Постановка БОРИСЛАВ ЧАКРИНОВ

Участват: ГЕРГАНА ДАНДАНОВА, РАДОСВЕТА ВАСИЛЕВА, ВЕСЕЛИН РАНКОВ, АСЕН КОБИЛАРОВ, ТИГРАН ТОРОСЯН, ИВАН НАЛБАНТОВ, ЕЛЕНА ИВАНОВА, МИЛЕН МИЛАНОВ, МИРОСЛАВ ПАШОВ, АЛЕКСАНДЪР ДОЙНОВ, ЛУИЗАБЕЛ НИКОЛОВА, СИМЕОН ДАМЯНОВ, ЙОРДАН АЛЕКСИЕВ и КАЛИН ИВАНОВ