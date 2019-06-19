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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Kомедията “АРСЕНИК И СТАРИ ДАНТЕЛИ” на театър “Българска армия” гостува в гр. Сливен

19 юни 2019 16:12, Александра Иванова (Наблюдател)
Излъчване: Наблюдател.БГ преди 5 дни, брой четения: 26
Kомедията “АРСЕНИК И СТАРИ ДАНТЕЛИ”

Само на 28 ЮНИ /петък/ от 19 часа

 

в ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР “Стефан Киров” Сливен гостува театър “Българска армия” София с комедията

 

 

 

“АРСЕНИК И СТАРИ ДАНТЕЛИ”

 

 

 

Автор: ДЖОУЗЕФ КЕСЪЛРИНГ

 

Постановка БОРИСЛАВ ЧАКРИНОВ

 

 

 

Участват: ГЕРГАНА ДАНДАНОВА, РАДОСВЕТА ВАСИЛЕВА, ВЕСЕЛИН РАНКОВ, АСЕН КОБИЛАРОВ, ТИГРАН ТОРОСЯН, ИВАН НАЛБАНТОВ, ЕЛЕНА ИВАНОВА, МИЛЕН МИЛАНОВ, МИРОСЛАВ ПАШОВ, АЛЕКСАНДЪР ДОЙНОВ, ЛУИЗАБЕЛ НИКОЛОВА, СИМЕОН ДАМЯНОВ, ЙОРДАН АЛЕКСИЕВ и КАЛИН ИВАНОВ

 

 

 

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